Riverdale: Vanessa Morgan è incinta, arriva l'annuncio su Instagram

Maschio o femmina? Vanessa Morgan alla fine ha deciso di rivelare ai fan di Riverdale e a tutti i suoi followers di essere incinta, invitandoli virtualmente alla festa dell'annuncio.

"Non sapevo se tenere questa parte della mia vita nascosta ma sapevo che le persone avrebbero visto le foto col pancione prima o poi e volevo che lo sapeste da me, ragazzi. Sono sopraffatta dalla gioia di poter accogliere il mio piccolo bambino il prossimo gennaio. È come se tutto quello che ritenevo importante nella vita fosse cambiato...".

L'interprete di Toni Topaz ammette di essere cresciuta molto da quando ha appreso la notizia, e si rivolge direttamente al bambino ringraziandolo: "Piccolo, sei stato creato con tanto amore ed emani già una luce così intensa che mi scalda la pancia. Non vedo l'ora di dedicarmi ogni giorno per essere la migliore mamma possibile".

Per annunciare il sesso lei e il marito Michael kopech hanno dato una festa, a cui hanno partecipato familiari e amici, nella quale erano presenti addobbi e decorazioni blu e rosa, e la rivelazione sembra sia arrivata con un'esplosione di polvere azzurra. Un momento sicuramente importante per l'attrice, che alla fine ha deciso di coinvolgere anche i fan in ogni maniera possibile, postando persino il risultato del test di gravidanza e il video della prima ecografia.

