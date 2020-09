Riverdale, Vanessa Morgan torna sul set: 'Incredibile essere qui dopo 6 mesi'

La produzione di Riverdale 5 è iniziata e dopo mesi di attesa le star della serie possono finalmente ritornare a calcare il set: i primi aggiornamenti arrivano da Vanessa Morgan, interprete di Toni Topaz.

Ha condiviso vari contributi all'interno delle sue storie di Instagram, tra cui un breve video che mostra la cittadina al centro della serie: "Pazzesco essere qui dopo sei mesi". Una pausa bella lunga, in effetti, in cui sono successe tantissime cose. La produzione della serie si era dovuta fermare ad inizio marzo, in seguito alla pandemia: per questo la quarta stagione ha ricevuto un numero inferiore di episodi.

Le riprese dei nuovi episodi possono essere effettuate solo seguendo precise norme, e Morgan ha mostrato un'immagine del suo camerino, in cui compaiono diversi tamponi: "Ecco il primo test per il Covid che farò prima di iniziare a girare. Devo farlo tre volte alla settimana".

Una procedura necessaria per evitare il contagio, ma l'attrice è sicuramente disposta ad adottare qualsiasi misura di sicurezza necessaria, vista la gravidanza che sta portando avanti. Il figlio di Vanessa Morgan arriverà a gennaio 2021, ma a poche ore dell'annuncio è arrivata anche la notizia del divorzio da Michael Kopech, padre del bambino.

Un momento davvero particolare per l'attrice, favorevole ai cambiamenti in Riverdale quanto nella vita reale.