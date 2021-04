Riverdale, la verità dietro il finale della terza stagione: il retroscena su Cole Sprouse

Settimana dopo settimana, Riverdale diventa sempre più popolare, rimanendo tra i prodotti teen più visti sulle varie piattaforme nelle quali è trasmessa. Mentre la quinta stagione dello show di Roberto Aguirre-Sacasa si è presa una lunga pausa (tornerà a luglio con i nuovi episodi), oggi vogliamo svelarvi un particolare dietro le quinte.

Abbiamo visto insieme, infatti, quando tornerà Riverdale con la seconda parte della quinta stagione, ma è il momento di parlare di un dettaglio che molti non conosceranno, e che riguarda l'incredibile finale della terza stagione della serie. Avvisiamo, dunque, che faremo spoiler sul terzo ciclo di episodi dello show: se non l'avete ancora concluso, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Motivi di… freddo

Vi ricordate dello straordinario cliffhanger con cui si era conclusa la terza stagione della serie? Con il personaggio di Jughead (Cole Sprouse) che era apparentemente "morto", e i suoi amici Archie, Veronica e la sua ragazza Betty (Lili Reinhart) sembravano i colpevoli, mentre erano intenzionati a sbarazzarsi dei vestiti del ragazzo.

Sappiate che, sebbene poi la scena abbia effettivamente avuto un'utilità narrativa nella quarta stagione (che non vi spieghiamo per non farvi spoiler, ma che se avete visto il quarto arco narrativo saprete di cosa stiamo parlando), non sarebbe dovuta andare così. KJ Apa, attore interprete di Archie Andrews in Riverdale, ha raccontato in un'intervista a TVLine che l'unico motivo per il quale Jughead non era in scena fosse che Sprouse, la sera che hanno girato la scena, avesse troppo freddo per girare in intimo. Per tutelare la sua salute, la produzione ha quindi optato per una soluzione alternativa. A distanza di più di due anni, possiamo dire abbia funzionato.

