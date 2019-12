Riviviamo lo scontro tra Adrian e Dranghestein sulla note di In The End, dei Linkin Park

Erano i primi anni 2000, Youtube ancora non esisteva e i fan di Dragon Ball si passavano un video amatoriale in cui si rivivevano i momenti più epici dello scontro tra Goku e Freezer, i quali si scambiavano colpi sulle note di In the End, dei Linkin Park.

Il filmato divenne virale e ancora oggi viene ricordato con nostalgia da coloro che ogni pomeriggio si sintonizzavano su Italia 1 per vedere l'ennesima replica della puntata in cui Goku diventava Super Sayan, uno di quei momenti rimasti indelebili nella memoria collettiva.



Ora, un utente ha voluto usare quella canzone come colonna sonora di uno dei combattimenti più brutali dei nostri giorni, quello tra Adrian e Dranghestein, andato in onda in occasione della puntata finale della serie evento, con ospite Marco Mengoni. Nel video, che trovate in cima all'articolo, potete rivivere le sequenze del combattimento tra i due nemici, tra concerti di Pavarotti sullo sfondo e sequenze che hanno dell'assurdo (che è un po' l'andamento generale della serie). Credete che ci troviamo di fronte al nuovo video che segnerà una generazione?



La creazione di Adriano Celentano si è rivelata un flop per Mediaset ma grazie alle sue criticità, sia a livello tecnico che a livello narrativo, ha guadagnato uno status di cult ed è diventata un'ottima fonte di meme e operazioni ironiche come il video della notizia. Per saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Adrian.