Rivoluzione BBC: in arrivo contenuti più inclusivi che mai, cosa accadrà ai vecchi?

Nell'enorme melting pot che è Londra, la BBC non poteva essere da meno e a fronte delle proteste del Black Lives Matter che stanno scuotendo tutto il mondo ha deciso di maggiorare del 20% il numero di attori di ogni genere, religione ed etnia che reciteranno nei suoi contenuti.

Per i prossimi tre anni, a partire da aprile 2021, l'emittente ha già stanziato $124 milioni per il potenziamento multietnico di serie, programmi, approfondimenti ed ogni genere di contenuto che entrerà in produzione, stanziando la più grande quantità di denaro a fini inclusivi mai fatto prima.

"Più che mai con questo impegno la BBC sta aprendo le sue porte a storie e narratori diversi. L'industria dei media non sta cambiando abbastanza velocemente", ha dichiarato la BBC in un comunicato stampa. “Siamo impegnati nella diversità creativa e nell'inclusione da 100 anni, ma ora vogliamo andare oltre. Le misure annunciate oggi sono progettate per accelerare il ritmo del cambiamento e per dimostrare che è già in corso la BBC riferirà sui progressi nella sua relazione annuale. "

Il comunicato continua affermando che i fondi stanziati "sosterranno il nostro impegno per la diversità e l'inclusione nella nostra produzione televisiva in tutti i generi, compresi l'istruzione e la formazione dei bambini". Il fondo supporta anche il Codice di condotta sulla diversità e impegna la BBC a creare contenuti che rispettino almeno due dei seguenti parametri: storie e temi inclusivi, team di produzione e attoriali multietnici, così come i ruoli di amministrazione e produzione.

"L'uccisione insensata di George Floyd e ciò che dice sulla vergogna del razzismo sistemico ha avuto un profondo impatto su tutti noi", ha dichiarato il direttore generale della BBC Tony Hall. "Ci ha fatto interrogare su cosa possiamo fare di più per combattere il razzismo, favorire l'inclusione all'interno della nostra organizzazione e nella società nel suo insieme. Questa è la nostra risposta: guiderà il cambiamento in ciò che facciamo e chi lo fa. È un grande balzo in avanti, e avremo altro da annunciare nelle prossime settimane".

Cosa aspettarci? Anche se i dettagli del progetto sembrano chiari il modo in cui verrà realizzato appare ancora nebuloso, ma un primo banco di prova potrebbe essere proprio l'ultima stagione di Doctor Who che, sebbene sia da sempre conosciuto per la sua intrusività, sta dando sempre più prova di poter alzare il livello.