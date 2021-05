Rivoluzione in casa Juve: Zidane in corsa per il dopo Pirlo, ma non mancano le alternative

Anche in caso di qualificazione alla Champions League e conquista della Coppa Italia, il futuro di Andrea Pirlo non sarà legato alla Juventus. La dirigenza bianconera in queste ore è al lavoro per programmare la prossima stagione ed uno snodo centrale l'avrà il nuovo tecnico.

Il sogno di Andrea Agnelli è di riportare a Torino Zinedine Zidane, che appare intenzionato a lasciare la panchina del Real Madrid e nonostante le sirene che lo vogliono alla guida della Francia dopo gli europei, non è da escludere che si faccia tentare dall'opzione Juventus, soprattutto nel caso in cui Pirlo dovesse conquistare la qualificazione in Champions League. Il possibile arrivo di Zizou potrebbe anche servire per trattenere Ronaldo, che le ultime indiscrezioni di mercato vogliono lontano da Torino.

Non mancano però le alternative: ovviamente si parla ancora del possibile ritorno di Max Allegri sotto la Mole, ma per lui potrebbe esserci anche il Real Madrid che in caso di addio di Zidane si fionderebbe sul tecnico toscano.

Le altre alternative portano a Sinisa Mihajlovic, più volte accostato alla Juve e vicinissimo alla panchina bianconera dopo l'addio di Conte e Simone Inzaghi che è molto amico di Fabio Paratici.

Paratici però potrebbe non essere riconfermato alla Juve, ecco perchè in casa bianconera è tutto da decifrare.