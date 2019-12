Roach di The Witcher è stato scelto personalmente da Henry Cavill

Manca ormai pochissimo all'uscita della serie con protagonista lo strigo ideato dalla mente di Andrzej Sapkowski, dopo aver ammirato la nuova clip del protagonista di The Witcher, scopriamo che è stato proprio Henry Cavill a scegliere il cavallo che lo accompagnerà nello show.

Organizzare un casting per un cavallo può sembrare qualcosa di molto eccentrico, ma chiunque abbia letto o giocato alla serie di The Witcher sa che ogni cavallo che accompagna il cacciatore di mostri avrà lo stesso nome, Roach o Rutilia nella versione in italiano e che, nonostante non lo ammetterebbe mai, Geralt avrà sempre un certo legame con l'animale che lo accompagna nelle sue avventure, arrivando spesso a intavolarci simpatici discorsi.

Per ricreare questo feeling la showrunner Lauren S. Hissrich ha deciso di far scegliere la giumenta a Henry, che ha optato per il cavallo con cui si trovava più a suo agio. A volte il legame che si crea tra gli attori e gli animali presenti sui set diventa molto forte, come nel caso di Viggo Mortensen, che ha finito per comprare il cavallo che lo ha accompagnato nella trilogia de Il Signore degli Anelli, essendosi affezionato molto.

Sembra ormai tutto pronto per l'arrivo delle puntate della serie, i fan sono in trepidante attesa del 20 dicembre, giornata in cui saranno disponibili gli otto episodi che compongono la prima stagione, mentre aspettiamo vi lasciamo con il commento degli showrunner al trailer di The Witcher.