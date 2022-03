Roar: Nicole Kidman mangia fotografie e Alison Brie fantasma nel trailer della serie Apple

Apple ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Roar, nuova serie creata da Carly Mensch e Liz Flahive, note per la serie GLOW di Netflix, il cui cast all star comprende nomi come il Premio Oscar Nicole Kidman, Alison Brie, Betty Gilpin e molti altri ancora. Questa serie antologica esilarante racconterà cosa significa essere una donna oggi.

Grazie al trailer possiamo dare un primo sguardo alle molteplici situazioni presentate da ciascun episodio dello show, che come detto avrà natura antologica; scopriamo ad esempio che il personaggio della Kidman mangia fotografie o che quello di Alison Brie è un fantasma che deve risolvere il proprio caso di omicidio.

La serie, che farà il suo debutto con tutti gli otto episodi il prossimo 15 aprile, è basata sulla raccolta di racconti di Cecelia Ahern ed è la prima ad essere pubblicata dopo l'accordo siglato dalle creatrici e co-showrunner Carly Mensch e Liz Flahive (GLOW) con Apple TV+.

Il cast stellare include la vincitrice dell'Oscar, dell'Emmy e del Golden Globe Nicole Kidman, che è anche produttrice esecutiva; Cynthia Erivo, vincitrice di Emmy, Grammy e Tony Award; la sei volte candidata all'Emmy Issa Rae; la vincitrice dell'Emmy Merritt Wever; Alison Brie, candidata al premio SAG; la tre volte candidata agli Emmy Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward.

Roar offrirà un ritratto perspicace, toccante e talvolta esilarante di cosa significa essere una donna oggi: caratterizzate da una miscela unica di realismo magico, scenari familiari e professionali e mondi futuristici, queste otto storie rispecchiano i dilemmi delle donne comuni in modo accessibile, ma anche sorprendente; ogni personaggio, attraverso le proprie esperienze, parla della forza che esiste dentro di ciascuna di loro e in ogni donna.

Per restare in ambito Apple TV+, nelle ultime settimane ha esordito l'affascinante Scissione, mentre domani debutterà Pachinko - La moglie coreana.