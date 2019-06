Rob Ortiz, Julie Katchen Swidler e Brian Agboh entrano a far parte di Paramount Television

La Paramount Television, divisione della celebre casa cinematografica Paramount Pictures, ha ampliato il proprio team produttivo assumendo Rob Ortiz come senior vice president of physical production, Julie Katchen Swidler come director e Brian Agboh come senior vice president of business affairs.

All'interno del nuovo team creativo, Ortiz può vantare già una notevole esperienza in campo televisivo e tra i suoi lavori precedenti risultano Titans - che nella seconda stagione vedrà l'attore Iain Glen interpretare Bruce Wayne - Salvation, NCIS: New Orleans e The Beguiled. Il suo incarico all'interno di Paramount inizierà ufficialmente il prossimo 17 giugno.

Julie Katchen Swidler lavorerà nell'area di competenza della vice presidente esecutiva Cheryl Bosnak. In passato è stata manager di molti show come Good Trouble, Thee Fosters e Pretty Little Liars. Inizierà il 24 giugno con il suo nuovo incarico.

Infine Brian Agboh si ritroverà a lavorare nel settore del vice presidente esecutivo degli affari business, Ken Basin. Agboh proviene dalla società NBCUniversal dove è stato vice presidente degli affari business per conto di Universal Content Productions. In passato è stato anche partner con lo studio legale Felker Toczek Suddleson Abramson. Inizierà con Paramount il prossimo 1 luglio.

Tra i progetti in cantiere di Paramount Television ricordiamo la presenza di un episodio pilota per l'eventuale serie TV basata su Explorers, il film del 1985 diretto da Joe Dante.