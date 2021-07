Rob Reiner prende di mira Donald Trump e Vladimir Putin? In arrivo una nuova serie tv

Nel corso di una recente intervista, Rob Reiner ha confessato di essere al lavoro su un progetto televisivo composto da '10-13 episodi' e basato sul rapporto tra l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, e il presidente russo Vladimir Putin. La serie potrebbe intitolarsi The Spy and the Asset, come dichiarato da Reiner.

"Riguarda Putin e Trump, e li conduce dalla loro infanzia fino al punto in cui s'incrociano e quello che succede alla democrazia come risultato di questa convergenza. Voglio farlo perché, per me, è come... è il vero 'first cut' della storia" ha dichiarato il regista, che lo scorso anno ha perso il padre: Carl Reiner è scomparso il 30 giugno 2020, all'età di 98 anni.



Reiner ha specificato di non aver ancora ottenuto il via libera per il progetto:"Non l'ho ancora detto a nessuno".

Successivamente è entrato maggiormente nei dettagli:"Sto lavorando con un grande autore di nome Ward Parry, che lavorava per il Guardian. Andremo dai vari acquirenti dopo il 4 luglio e vedremo se qualcuno ne sarà interessato".

Forse ShowTime, in base a quanto Reiner ha raccontato del progetto. Su IMDb sono elencati un paio di progetti scritti da Parry, tra cui una versione immaginaria dell'attore Steve McQueen che caccia la famiglia Manson nel 1969 e un altro script che precede di qualche giorno la lotta per il titolo dei pesi massimi del 1990 tra il campione in carica Mike Tyson e lo sfidante Buster Douglas.



Negli ultimi mesi Donald Trump è stato bandito a vita da Twitter dopo quanto accaduto a gennaio a Capitol Hill.