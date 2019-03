Robert Carlyle e Victoria Hamilton nel thriller Cobra, nuova mini-serie Sky

Deadline riporta che la star di Once Upon A Time Robert Carlyle e la co-protagonista di The Crown Victoria Hamilton saranno i protagonisti di Cobra, nuovo progetto prodotto da Sky.

La serie, descritta come un thriller politico, racconta ciò che accade nei corridoi dei palazzi del potere durante una crisi di Stato.

Carlyle interpreterà il Primo Ministro Britannico Robert Sutherland, mentre la Hamilton vestirà i panni del capo dello staff, Anna Marshall. Nel cast anche Richard Dormer di Game of Thrones interpreta Fraser Walker, il capo della segreteria delle contingenze civili, mentre David Haig di Killing Eve sarà il segretario di Stato Archie Glover-Morgan; insieme a loro ci saranno anche Marsha Thomason e Lucy Cohu, che interpreterà la moglie del Primo Ministro Rachel Sutherland.

La serie, che ha già iniziato la produzione in vista di un lancio autunnale, segue le vicende del comitato COBRA, una squadra d'emergenza composta da esperti del settore, pianificatori e strateghi politici che dovranno far fronte ad una grossa emergenza nazionale che minaccia di inghiottire il Regno Unito.

Combra è stata scritta da Ben Richards e prodotta da New Pictures. Composta da sei episodi, la mini-serie sarà trasmessa su Sky One. "La serie offrirà uno sguardo affascinante sul mondo della politica e del potere quando si trova sotto pressione, portato alla vita in modo così brillante dalle sceneggiature di Ben Richard", ha dichiarato Cameron Roach del team Sky.