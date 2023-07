Robert De Niro pazzo di Napoli: parla napoletano e pranza da Mimì alla Ferrovia

La Campania continua ad essere la meta preferita dei VIP americani. Se qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia di Michael Jordan e Magic Johnson a Capri, che si sono fatti ritrarre mentre cantavano “Volare”, oggi è la volta di Robert De Niro.

L’attore Premio Oscar infatti sta trascorrendo qualche giorno nella splendida Napoli, ed a giudicare da quanto pubblicato da alcuni quotidiani nazionali, si è calato alla grande nella realtà partenopea. L’attore italoamericano ha infatti pranzato da Mimì Alla Ferrovia insieme alla famiglia, prima di essersi fermato per una visita al Tesoro di San Gennaro in Duomo. Nel ristorante ha provato molti dei piatti tipici della cultura napoletana, tra cui il peperone imbottito che solitamente viene fatto a Natale, oltre che la mozzarella di bufala e la ricottina con confettura di pomodoro e granella di nocciola. Ma non solo, perchè a giudicare da quanto affermato da molti, avrebbe anche concesso qualche parola in dialetto locale.

Successivamente, De Niro ha incontrato il maestro presepaio Genny Di Virgilio il quale gli ha donato una statuina di pulcinella che, parlando con Fanpage ha affermato che “l’attore è rimasto molto felice del mio gesto. Per me si è realizzato un sogno il mio idolo!”.