Robert De Niro si da alle serie tv: sarà il protagonista del crime Mr Natural

Variety riferisce che il premio Oscar Robert De Niro è entrato ufficialmente nel cast della nuova serie poliziesca di Entertainment One intitolata Mr. Natural, per la quale interpreterà il ruolo principale di Louis Baron, un ex detenuto che si reca a Palm Springs per mettere in atto i suoi piani.

Il progetto attualmente non è ancora collegato ad una piattaforma di streaming, anche se va ricordato che si tratta della seconda serie tv per la star di Joker e Il cacciatore di Michael Cimino: recentemente, infatti, Robert De Niro aveva firmato per Zero Day, nuova miniserie thriller prodotta e distribuita in esclusiva da Netflix. Entrambi i progetti saranno i primi ruoli regolari nel mondo delle serie tv per Robert De Niro, apparso solo al cinema per la maggior parte della sua carriera.

Mr. Natural è creato e prodotto da Mitch Glazer. Oltre a recitare, De Niro sarà anche produttore esecutivo insieme a John Linson. La storia segue Louis ‘Mr. Natural' Baron (De Niro), che, fresco di un periodo di 30 anni in una prigione federale, arriva a Palm Springs spinto dal sogno di ricongiungersi con la sua famiglia...e da un pericoloso piano per accaparrarsi i miliardi del Salton Sea. Secondo la descrizione ufficiale della serie, 'ci sarà sangue nella sabbia e ossa nel deserto. Palm Springs non sarà più la stessa.'

Ricordiamo anche che la prima avventura di Robert De Niro in tv fu nel 2017 con il film televisivo della HBO Il mago delle bugie, che gli valse una nomination agli Emmy come miglior attore protagonista in una miniserie o in un film. Nel 2023, l'attore sarà visto al fianco di Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon, il nuovo thriller di Martin Scorsese prodotto per Apple TV+.