Robert Downey Jr. debutta in TV: reciterà nella nuova serie HBO diretta da Park Chan-wook!

Robert Downey Jr. ha trovato il suo primo ruolo di rilievo dopo l'addio al MCU arrivo con Avengers: Endgame e il flop firmato l'anno scorso da Dolittle. Stando a quanto riportato da Deadline, la star farà il suo debutto televisivo in una nuova serie HBO diretta dall'acclamato regista coreano Park Chan-wook.

Sviluppata da A24 in collaborazione il network, si tratta dell'adattamento televisivo di The Sympathizer, romanzo spy-thriller scritto da Thanh Nguyen e premiato nel 2016 con il Premio Pulitzer per la narrativa. Descritto come "un'esplosiva esplorazione dell'identità e dell'America", il libro è stato accolto come un nuovo classico della narrativa di guerra ed è stato paragonato a opere come quelle di Kafka, Orwell e le Carré.

La storia racconta le lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della Guerra del Vietnam e il suo conseguente esilio negli Stati Uniti. L'ex interprete di Tony Stark è stato ingaggiato come co-protagonista, mentre la produzione è attualmente alla ricerca di un attore per il ruolo principale e per il resto del cast, che sarà prevalentemente vietnamita.

Secondo le fonti di Deadline, Downey Jr. ha abbracciato il progetto perché gli darà modo di mostrare la sua incredibile versatilità come attore, essendo che vestirà i panni di molteplici personaggi secondari che faranno da antagonisti, tra cui un emergente membro del Congresso della contea di Organ, un agente della CIA e un regista di Hollywood.

Per quanto riguarda il grande schermo, invece, vi ricordiamo che Robert Downey Jr. apparirà nel terzo film di Sherlock Holmes diretto da Dexter Fletcher.