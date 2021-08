Robert Downey Jr.: ecco quanto guadagnerà nella nuova serie della HBO The Sympathizer

Come sappiamo, Dolittle ha segnato il ritorno di Robert Downey Jr. sul grande schermo con un flop, subito dopo l'addio a Tony Stark, personaggio di cui ha vestito i panni per 11 anni. Ora Downey Jr. è pronto a tuffarsi in un nuovo progetto, intitolato The Sympathizer. Si tratta di una serie, per la quale l'attore riceverà uno stipendio incredibile.

Lo abbiamo già visto nel caso di Chris Pratt per la serie The Terminal List: quando le indiscusse star della Marvel decidono di tornare in TV, le piattaforme e i network sono disposti a garantire loro stipendi da Re pur di averli. Ed è così anche in questa situazione. Robert Downey Jr., infatti, guadagnerà ben 2 milioni di dollari ad episodio. E bisogna considerare che non parliamo di certo del personaggio protagonista dello show!

Sicuramente, però, il suo sarà un ruolo interessante. Come anticipato, infatti, RDJ tornerà alle origini, e ci mostrerà la sua versatilità e il suo camaleontico talento, messi al servizio non di uno, ma di più ruoli all'interno della serie della HBO. Sarà infatti un membro del Congresso della contea di Organ, un agente della CIA e anche un regista di Hollywood. Una premessa intrigante, che aveva subito colpito gli spettatori quando nel Luglio scorso era stata annunciato l'arrivo dell'interprete di Tony Stark in The Sympathizer.

Tuttavia, nonostante la complessità del ruolo, che sicuramente gli farebbe guadagnare a pieno titolo tutti i soldi che riceverà, è chiaro che la HBO paga fondamentalmente il grande nome di RDJ (che ovviamente ha anche il talento per poter regalare una grande performance). Perché è ovvio che avere un personaggio di spicco come lui nel cast, avvicina un numero di spettatori di gran lunga superiore. Anche se, bisogna dirlo, il romanzo spy-thriller scritto da Thanh Nguyen ha una storia abbastanza forte da farlo da solo.