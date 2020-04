Robert Downey Jr al lavoro su Sweet Tooth, nuova serie di Netflix

Si era già parlato di una trasposizione di Sweet Tooth, questa volta sembra però che il progetto sia approdato nel catalogo di Netflix, prodotto dal celebre attore Robert Downey Junior e da sua moglie Susan Downey.

Per chi non conoscesse l'opera, si tratta di un fumetto nato dalla mente di Jeff Lemire. Nel corso dei numeri abbiamo seguito la storia di Gus, un ibrido umano/cervo, che ha appena compiuto 18 anni. Una volta uscito di casa Gus troverà una terra distrutta da un misterioso evento, toccherà quindi a lui, aiutato da una serie di originali personaggi conosciuti durante il suo viaggio, scoprire cosa ha causato la distruzione del suo mondo. È già stato rivelato il nome degli showrunner: saranno Jim Mickle e Beth Schwartz a guidare il progetto, il primo è famoso per aver prodotto "Hap and Leonard", mentre Beth Schwartz è un nome familiare a tutti gli appassionati di "Arrow".

Continua quindi il viaggio di Netflix nel mondo dei fumetti, il colosso dello streaming ha infatti prodotto numerose serie ispirate a comics americani, quale ad esempio il recente "Lock & Key", "Umbrella Academy" e "Chilling Adventures of Sabrina". In attesa di ulteriori informazioni vi segnaliamo questo nostro articolo sulle migliori stagioni di Arrow, serie dalla produttrice di Sweet Tooth.