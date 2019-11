Robert Downey Jr. sarà di nuovo Tony Stark per What If...? su Disney+

Le serie Marvel che arriveranno su Disney+ saranno, a quanto pare, non soltanto un'occasione per estendere ed approfondire il discorso relativo al Marvel Cinematic Universe, ma anche un modo per rivedere nei panni dei loro storici personaggi alcuni attori apparsi durante i film della saga.

In What If...?, serie animata ispirata all'omonima serie Marvel Comics, più attori visti in passato nei film del Marvel Cinematic Universe torneranno a prestare la propria voce ai personaggi che hanno interpretato. A raccontarlo è stato proprio uno dei diretti interessati, vale a dire Jeff Goldblum: la star di Jurassic Park ha infatti accettato di dare nuovamente vita al suo Gran Maestro.

"Ho recitato di nuovo quella parte un paio di giorni fa. Sono andato ai Disney Studios e ho registrato la voce del Gran Maestro per un episodio di una serie Disney+ che si chiama What If...?, è una versione animata di tutti i personaggi che conosciamo e amiamo e quest'episodio include la voce del Gran Maestro e di Iron Man, quindi anche Robert Downey Jr. farà la stessa cosa, e di Korg. Anche Taika Waititi ha registrato la sua voce per la serie, quindi sì, mi sono divertito" ha raccontato l'attore.

La notizia che salterà agli occhi di tutti a questo punto è, prevedibilmente, il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni (o, meglio, della voce) di Tony Stark, personaggio a cui la star aveva dato l'addio con il finale di Avengers: Endgame. Certo, non sarà come riaverlo lì in carne ed ossa, ma non crediamo sia il caso di lamentarsi!

Novità anche a tema Captain America: pare, infatti, che in What If…? vedremo anche uno Steve Rogers versione zombie, mentre alcune concept art ci hanno mostrato le prime immagini di Peggy Carter.