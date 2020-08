Robert Downey Jr, la star del MCU produrrà una nuova serie poliziesca su Apple TV+

Apple Tv+ ha ordinato la produzione di una nuova serie poliziesca, creata da Adam Perlman (Billions) e dal Team Downey, la società di produzione gestita da Robert e Susan Downey, che produrrà lo show insieme agli Apple Studios. La serie è basata sugli eventi reali descritti nell'articolo The Sting, scritto da Michael Lista per Toronto Life.

La serie sarà incentrata su un frustrato detective canadese, che affronta un caso irrisolto vecchio di decenni nella speranza di ottenere una confessione e diventare un eroe. Il caso sfugge al suo controllo quando questi tenta un'operazione elaborata e stringe una strana amicizia con il suo bersaglio.

Robert Downey Jr non interpreterà il poliziotto canadese, ma dovrebbe avere un ruolo di supporto. Sarà inoltre produttore esecutivo della serie, insieme a Perlman, Susan Downey e Amanda Burrell del Team Downey. Michael Lista sarà invece co-produttore esecutivo.

Team Downey ha recentemente prodotto Dolittle per la Universal, rivelatosi un flop al botteghino, e sta attualmente lavorando al thriller psicologico di Scott Cooper A Head Full of Ghosts, nel cui cast ci sarà Margaret Qualley (C'era una volta a Hollywood). Adam Perlman, prima di Billions, di cui è diventato produttore esecutivo nell'ultima stagione, ha lavorato a serie come The Newsroom e The Good Wife.

