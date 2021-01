Robert Downey Jr torna nel MCU in questa fan art ispirata ad Ironheart

Le voci su un ritorno di Robert Downey Jr nel Marvel Cinematic Universe tornano periodicamente a rincorrersi, e prevedibilmente lo faranno ancora per molto, anche se la conclusione di Avengers: Endgame rende problematico dare coerenza a una sua eventuale riapparizione. Un progetto come Ironheart, però, potrebbe prestarsi in tal senso.

Questo, almeno, è ciò che sembra voler dimostrare una nuova fan art molto apprezzata negli ultimi giorni su Instagram. L'immagine, che si può vedere anche in calce alla notizia, viene dal profilo di ApexForm e mostra in primo piano Dominique Thorne, recentemente annunciata nel ruolo di Riri Williams nel MCU, e dietro di lei un ologramma di Tony Stark.

La serie su Ironheart è stata annunciata durante l'Investor Day della Disney: è incentrata appunto sulla figura di Riri Williams, presente anche in un Easter Egg in Civil War, una ragazzina che è riuscita a ricreare l'armatura di Iron Man.

In una serie del genere, in effetti, soltanto a parlarne in questi termini la figura di Tony Stark sembra aleggiare nell'atmosfera, e ci potrebbe essere modo di imbastire un ritorno di Robert Downey Jr senza compromettere la timeline del MCU. Non va dimenticato, in ogni caso, che al momento non c'è nulla di vero e che si tratta di semplici voci, per quanto suggestive.

