Robert Kirkman ha suggerito come continuare The Walking Dead oltre la fine dei fumetti

Nei giorni scorsi, alcuni fan hanno notato un dettaglio che potrebbe anticipare la conclusione di The Walking Dead , ma la showrunner Angela Kang ha spiegato che non è detto che si andrà nella stessa direzione dei fumetti e che Robert Kirkman ha dato dei suggerimenti su come continuare lo show una volta esaurito il materiale di partenza.

I fan dei fumetti sapranno senz'altro che la serie creata da Kirkman è giunta al termine con il numero 193, pubblicato negli Stati Uniti il 3 luglio 2019. Secondo alcune speculazioni, anche lo show targato AMC si starebbe avviando verso il suo arco narrativo conclusivo, ma dalle parole della Kang si capisce che non è poi così scontato.



Ospite del podcast Series Regular, del The Hollywood Reporter, Kang ha mostrato tutto il suo apprezzamento per Kirkman e la sua opera, di cui era appassionata "prima ancora di lavorare allo show".

La showrunner ha parlato di tutta l'attesa che si era creata intorno all'uscita del numero 200, ma poi l'autore ha sorpreso tutti con un finale improvviso e inaspettato. "Lo ha concluso alle sue condizioni e penso che sia stato giusto e che sia stato bello, perché ha raccontato la storia che voleva raccontare".



Ma la fine dei fumetti, come influenzerà la serie? "Tutti abbiamo pensato ' come arriviamo a quel punto finale?'" racconta Kang, che poi spiega il supporto e le idee fornite da Kirkman: "ci diceva 'vedete questa cosa che avete fatto? potreste seguire questa strada, o quest'altra, o quest'altra ancora, ecco una storia'". Quindi, anche i fumetti sono finiti "questo non significa che lo show finirà allo stesso modo".



Intanto, la decima stagione di The Walking Dead si avvia verso il finale di metà stagione e una clip pubblicata in anteprima ha anticipato una chiamata disperata di Daryl a Carol, i due personaggi interpretati rispettivamente da Norman Reedus e Melissa McBride. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di The Walking Dead 10x07.