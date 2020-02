Robert Rodriguez e James Mangold dietro la cinepresa per The Mandalorian 2?

Robert Rodriguez e James Mangold assieme a Bryce Dallas Howard e Jon Favreau alla regia degli episodi della seconda stagione di The Mandalorian? Sì, grazie. O almeno, così vorrebbero gli ultimi rumor.

Le riprese della seconda stagione di The Mandalorian sono già iniziate, e mentre il creatore e showrunner della serie Jon Favreau ha già confermato di essere tra i registi dei prossimi episodi (contrariamente a James Gunn che pare non sia interessato al progetto), adesso si iniziano a fare altri grandi nomi per lo show targato Disney+.

James Mangold (Logan, Ford v. Ferrari) e Robert Rodriguez (Sin City, Alita - Angelo Della Battaglia) sarebbero i papabili nuovi filmmaker della seconda stagione, assieme a Bryce Dallas Howard che sembrerebbe essere di ritorno dietro la telecamera per almeno un altro episodio.

Ovviamente, attendiamo annunci ufficiali al riguardo, ma se confermate, sarebbero di certo delle scelte davvero interessanti e in grado di donare una personalità ben distinta anche a questa sophomore season delle avventure del Mandaloriano.

Intanto, Favreau ha pensato bene di invitare sul set Phil Tippet, il tecnico degli effetti speciali dei film di Star Wars, con il quale si augura possa nascere presto una collaborazione.

La seconda stagione di The Mandalorian dovrebbe debuttare su Disney+ il prossimo ottobre, mentre in Italia il servizio streaming verrà reso disponibile dal prossimo 24 marzo.