Robert Sean Leonard: che fine ha fatto la star di Dr. House?

Robert Sean Leonard, ancora prima della celebre serie televisiva Dr. House ideata da David Shore e Paul Attanasio, era già un affermato attore cinematografico e ha preso parte ad alcuni dei più importanti film cult degli ultimi anni. Vediamo, però, che fine ha fatto adesso.

Vi abbiamo già parlato dell'attrice Lisa Edelstein, famosa per aver interpretato il ruolo di ex moglie e collega di Dr. House per ben 153 puntate. Oggi, invece, vi parliamo di Robert Sean Leonard, attore noto per l'interpretazione del dottor James Wilson, nonché collega e migliore amico del protagonista dottor Gregory House al Princeton-Plainsboro Teaching Hospital ove è primario di oncologia.

A differenza di Lisa Edelstein, ha coperto il suo ruolo in tutte le otto stagioni di Dr. House che si sono susseguite dal 2004 al 2012. In realtà, però, Robert Sean Leonard era già un volto molto noto nell'ambiente hollywoodiano grazie ad alcune celebri interpretazioni in pellicole cinematografiche di altissimo livello.

Prima del 2004, infatti, abbiamo potuto osservare Leonard in film come Gioco mortale di Marshall Brickman (1986), L'attimo fuggente di Peter Weir (1989), Mr. & Mrs. Bridge di James Ivory (1990), Swing Kids - Giovani ribelli di Thomas Carter (1993), Molto rumore per nulla di Kenneth Branagh (1993), L'età dell'innocenza di Martin Scorsese (1993) e Driven di Renny Harlin (2001).

C'è stato spazio anche per alcune comparse seriali come in Wasteland nell'episodio 1x04 e in Oltre i limiti nell'episodio 6x20, ma il vero trampolino di lancio nelle serie Tv è stato proprio Dr. House che gli ha permesso, successivamente, di prendere parte alle serie The Blacklist, Falling Skies, Law & Order - Unità vittime speciali, The Hot Zone - Area di contagio e The Good Doctor.

Al di là della televisione e del cinema, Robert Sean Leonard è anche un ottimo attore teatrale tanto da vincere, nel 2001, il Tony Award per l'interpretazione nell'opera teatrale The Invention of Love. Tra le opere realizzate dopo Dr. House troviamo Pigmalione di George Bernard Shaw, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Camelot di Alan Jay Lerner con la colonna sonora di Frederick Loewe, Riccardo II di William Shakespeare e Edward Albee's At Home at the Zoo di Edward Albee.

Nel frattempo vi ricordiamo che il suo migliore amico Dr. House ha detto la sua riguardo al Coronavirus. Chissà se il dottor James Wilson è d'accordo con lui questa volta.