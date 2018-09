Robert Zemeckis produrrà una serie tv intitolata 'The Cove' e prodotta da The CW

Robert Zemeckis, regista dietro i celebri Cast Away, Forrest Gump e il franchise di Ritorno al Futuro collaborerà con il network The CW per la creazione di una nuova serie televisiva, intitolata The Cove.

La serie, composta da un numero imprecisato di episodi della durata di un'ora ciascuno, è descritta come un'avventura spregevole e terrificante che segue delle sorelle che all'indomani della morte del loro padre ritornano su un'isola resort nei Caraibi che frequentavano da bambine col genitore. Scoprono che quel paradiso inondato di sole nasconde molti segreti, tra cui il tesoro mancante che era l'ossessione del padre e che alla fine potrebbe contenere la chiave per la vita eterna.

Il progetto proviene dagli scrittori e produttori esecutivi Chad Fiveash e James Stoteraux. La coppia in precedenza ha lavorato alla fortunata serie della CW The Vampire Diaries, oltre a spettacoli come Krypton, Switched at Birth, Kyle XY e One Tree Hill. Robert Zemeckis sarà produttore esecutivo sotto la sua etichetta Compari Entertainment, insieme ai suoi collaboratori Jack Rapke e Jackie Levine. La Compari produrrà in associazione con la Warner Bros. Television.

The Cove segna l'ultimo progetto realizzato da Zemeckis negli ultimi anni. Il regista è anche il produttore esecutivo del film drammatico Manifest, che debutterà su NBC il 24 settembre. È anche produttore esecutivo e regista del pilot del reboot live-action di The Jetsons e dirigerà il film epico The King, con protagonista Dwyane "The Rock" Johnson.