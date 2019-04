Robert Zemeckis alla regia della serie televisiva in live-action The Jetsons

Era il 2016 quando fu annunciato un progetto televisivo rigorosamente in live-action dedicato alla storica serie d'animazione The Jetsons - I pronipoti.

Nonostante il silenzio radio per un bel po' di tempo, ad agosto del 2017 una serie tv in live-action dedicata ai Jetsons è entrata effettivamente in pre-produzione. Tuttavia, è passato ancora un bel po' di tempo da quell'annuncio e del progetto si sono perse le tracce, almeno fino ad oggi.

Come svela in esclusiva Discussing Film, sembra che la serie tv sia ai nastri di partenza e che Robert Zemeckis, lo storico regista di Ritorno al futuro e Chi ha incastrato Roger Rabbit, finirà per dirigere il pilot del nuovo serial. Zemeckis era già coinvolto nella fase embrionale del progetto anni fa ma soltanto come produttore esecutivo insieme al suo collega Jack Rapke.

La sceneggiatura del pilot è stata affidata, invece, a Gary Janetti, già autore de I Griffin e di Will & Grace. Secondo i report la serie sarà ambientata cento anni dopo la serie tv (l'originale era ambientata nel 2062). Jack Levine figura tra i produttori dello show che è stato sviluppato da Warner Bros. Television, Nickleby, Inc. e Compari Entertainment.

Cosi come la storica serie d'animazione prodotta da Hanna & Barbera nel 1962, anche questo serial tv in live-action approderà su ABC.