Roberta Bruzzone contro il GF Vip dopo le parole della D'Eusanio: 'Va chiuso!'

Nelle scorse ore Alda D'Eusanio è stata espulsa dal GF Vip, dopo le dure parole rivolte nei confronti di Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta. La conduttrice ha infatti sostenuto che la cantante fosse vittima di violenze domestiche. Sulla questione è intervenuta a gran voce Roberta Bruzzone chiedendo la chiusura del reality show.

Al Fatto Quotidiano la criminologa ha detto: "Trovo che l’aspetto sconcertante di questa vicenda sia il fatto che ci si metta a fare una discussione di questo genere, toccando aspetti delicatissimi su un tema importante, come quello della violenza sulle donne, per gettare un’ombra terribile su una persona".

E ha poi aggiunto: "Non si può in un contesto come quello del ‘Grande Fratello Vip’ trattare con questa leggerezza temi delicati, parlo anche in generale. È discutibile lo scenario, così come è discutibile un programma che è diseducativo sotto ogni punto di vista. Nel cast in mezzo ad alcuni concorrenti ragazzini, ci sono persone di una certa età (si suppone di esperienza navigata) che pronunciano frasi terribili e non si rendono conto di quello che dicono. Un programma del genere, in un contesto di grande depressione e crisi come quello che stiamo vivendo, non dovrebbe andare proprio in onda".

Ricordiamo che la D'Eusanio è la quinta concorrente ad essere espulsa dal Grande Fratello Vip quest'nno. Prima di lei sono stati eliminati tra gli altri Fausto Leali e Filippo Nardi.