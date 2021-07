Roberta Capua durissima: 'Hanno sfruttato la morte della Carrà per mettersi in mostra'

A distanza di alcuni giorni dalla morte di Raffaella Carrà, non accennano ad esaurirsi le polemiche. Roberta Capua ha infatti sottolineato come molti vip abbiano sfruttato questo triste evento semplicemente per mettersi in mostra.

Durante l'Estate in Diretta, la conduttrice del programma pomeridiano di Rai 1 ha detto: "C'è chi ha usato la sua morte per mettersi in mostra". Naturalmente la Capua non ha voluto fare nomi, ma il riferimento ai cosiddetti morti di fama che hanno popolato i social in questi giorni è più che chiaro e ha poi aggiunto: "L’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone che hanno utilizzato questo evento per mettersi in mostra. Mi ha colpito e mi dispiace".

Tra le persone che hanno voluto ricordare la Carrà, troviamo sicuramente Barbara D'Urso che con un post sui social ha fatto infuriare i fan dell'iconico caschetto biondo. Il volto di Canale 5 ha infatti voluto sottolineare l'incredibile somiglianza tra le sue interviste e quelle della Carrà stessa, venendo così sopraffatta dagli insulti sul web.

A far parlare è stata poi anche la polemica tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. Proprio il ricordo del giudice di Amici ha mandato su tutte le furie la rivale di sempre, che ha sottolineato come di fatto le parole della Cuccarini non fossero poi state particolarmente gentili nei confronti della Carrà quando questa era in vita.