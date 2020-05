Roberta Di Padua, la star di Uomini e Donne coperta di insulti: 'Ho presentato querela'

Dopo i recenti colpi di scena ad Uomini e Donne, arriva una notizia che riguarda Roberta Di Padua, nota al pubblico per aver partecipato al programma.

Purtroppo tale pubblico non è composto solamente da persone ben educate e c'è anche chi non può fare a meno di prendersela con le celebrità sul web, talvolta valicando il confine della decenza e della legalità. Qualcosa di inaccettabile per Di Padua, che si è voluta sfogare dichiarando di essere passata all'offensiva:

"Stamattina ho presentato una querela nei confronti di alcune persone che sul web si sono prese la libertà di offendere e di scrivere delle frasi poco carine. Ognuno è libero di esprimere il proprio parere, dare la propria opinione, criticare anche, se volete, ma gli insulti no, le offese non sono ammesse. Avevo più volte avvertito questi ‘personaggi’, chiamiamoli così, però se ne sono fregati e quindi sono stata costretta a prendere dei provvedimenti”.

La dama del trono over ha deciso quindi di passare per vie legali, e nel farlo ha voluto ringraziare l'avvocato che la sta accompagnando in questo procedimento. Non è l'unico personaggio di Uomini e Donne ad aver avuto spiacevoli sorprese, visto che anche Nicola Vivarelli è stato coperto si critiche per il suo comportamento.