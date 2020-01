Roberto Aguirre-Sacasa offre aggiornamenti sul crossover tra Sabrina e Riverdale

In attesa di vedere il prossimo 24 gennaio i nuovi episodio de Le Terrificanti Avventura di Sabrina, intervistato da Comicbook.com il creatore della serie Netflix e di Riverdale di casa CW ha offerto ai fan qualche aggiornamento su di un possibile crossover tra le due serie, entrambe basate su fumetti della Archie Comics.

Queste le parole do Roberto Aguirre-Sacasa: "Beh, onestamente sarebbe molto divertente. Sono un fan di queste cose e adoro gli episodi crossover, anche se credo che debbano essere fatti senza sbavature. Se dovessimo mai farlo sarebbe molto importante e non un mero espediente narrativo per far incontrare i vari personaggi. Li spingerebbe oltre, avanti, così come la storia. Credo assolutamente che possa esistere un universo dove accade tutto questo, ma vorrei fosse profondo e speciale. Ci sono tonnellate di easter egg, riferimenti al mondo di Archie all'interno di Sabrina e penso sia tutto molto interessante. Ma ripeto: dovrebbe essere significativo e non un semplice espediente, un episodio crossover".



Così recita la sinossi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina - Parte 3: "Sebbene Sabrina abbia sconfitto suo padre Lucifero, il Signore Oscuro rimane intrappolato nella prigione umana del suo amato fidanzato, Nicholas Scratch. La ragazza non può vivere in pace sapendo che Nick si è sacrificato per lei quindi, con l'aiuto dei suoi amici mortali, "The Fright Club" (composto da Harvey, Rosalind e Theo), Sabrina decide di liberarlo dalla dannazione eterna e riportarlo tra le sue braccia. Tuttavia, spetterà proprio a lei assumere il titolo di "Regina" dell'Inferno in assenza di suo padre, allo scopo di difendere il trono da un letale pretendente, il Principe dell'Inferno Calibano."

Chilling Adventures of Sabrina è interpretato da Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph e Abigail Cowen. La serie è stata creata da Roberto Aguirre-Sacasa, che figura anche come showrunner della serie-sorella Riverdale, nonché direttore creativo della Archie Comics. Tra i produttori, oltre ad Aguirre-Sacasa, anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, il CEO di Archie Comics Jon Goldwater e Lee Toland Krieger.

