Roberto Aguirre-Sacasa, il padre del creatore di Riverdale è scomparso in Nicaragua

Roberto Aguirre-Sacasa, il creatore di Riverdale, è alla ricerca di suo padre scomparso da 10 giorni in Nicaragua, Francisco Aguirre-Sacasa, e si crede che sia stato rapito o sotto la custodia del governo.

Aguirre-Sacasa Senior, 76 anni, è stato ambasciatore del Nicaragua negli Stati Uniti dal 1997 al 2000 e successivamente ministro degli esteri del paese centroamericano.



"Mio padre ha avuto una carriera politica e più di recente ha lavorato come esperto e giornalista coprendo lo stato del Nicaragua e le sue relazioni con altri paesi", ha affermato Roberto Aguirre-Sacasa, direttore creativo di Archie Comics e creatore di Riverdale.

“È stato un critico dell'attuale regime sotto il presidente Daniel Ortega che governa con sua moglie come suo vicepresidente. Circa 10 giorni fa, stavo tornando a Los Angeles dalla costa orientale, dove stavo esplorando le location per Pretty Little Liars, quando ho ricevuto una chiamata da mia sorella Georgiana. Mi ha detto che nostro padre era stato arrestato o rapito, mentre lui e nostra madre stavano andando in Costa Rica per imbarcarsi su un volo per Washington, DC, dove mio padre doveva essere operato".

Sebbene Francisco Aguirre-Sacasa non sia mai diventato cittadino statunitense, i suoi tre figli sono nati e cresciuti negli Stati Uniti e hanno visitato spesso il Nicaragua crescendo.

I genitori di Aguirre-Sacasa sono tornati nel loro paese d'origine nel 2000. La scorsa settimana, quando sono stati fermati al confine tra Nicaragua e Costa Rica il passaporto di Francisco è stato confiscato e gli è stato detto di tornare nella capitale, Managua.



“Circa 15-20 minuti dopo che il suo passaporto è stato preso, è stata rilasciata una dichiarazione che diceva che nostro padre era indagato per tradimento e per essere un nemico dello stato”, ha detto Georgiana. Durante il viaggio, sono stati fermati una seconda volta dalla polizia nazionale, che ha arrestato Francisco. Da allora non si hanno notizie e il suo arresto non è ancora stato inserito nel sistema, il che significa che non c'è traccia cartacea di ciò che gli è successo.

Quando la madre di Roberto è rientrata a casa senza Francisco, ha scoperto che era stata saccheggiata. Roberto e Georgiana affermano che i suoi documenti e computer sono stati presi dalla polizia.

"Riteniamo che sia tenuto come prigioniero politico con circa altre 30 persone che sono state detenute in modo simile nei mesi scorsi in vista delle elezioni in Nicaragua a novembre", ha detto Aguirre-Sacasa.

“L'attuale amministrazione ha arrestato chiunque abbia tentato di candidarsi contro Ortega o si sia espresso contro di lui e coloro che si battono per elezioni libere e democratiche. Sono scomparsi. Crediamo che sia tenuto nella famigerata prigione chiamata El Chipote, dove mia madre si è recata ogni giorno portando cibo, acqua e medicine per nostro padre. Le è stato negato ogni volta l’accesso e il cibo e i farmaci rifiutati”.



La coppia ha tentato di contattare varie agenzie governative statunitensi, difensori dei diritti umani e organizzazioni in merito alle continue violazioni che si verificano in Nicaragua e che colpiscono non solo il padre ma molte persone.



Venerdì, il Dipartimento di Stato ha rilasciato una dichiarazione in merito al suo impegno a rendere Ortega responsabile in risposta alle imposizioni fatte a 50 membri della famiglia di rappresentanti, pubblici ministeri e giudici dell'Assemblea nazionale del Nicaragua. "Come dimostrano queste azioni, gli Stati Uniti si impegnano a promuovere un'ampia responsabilità per chiunque sia responsabile o tragga beneficio dagli attacchi del regime di Ortega-Murillo alle istituzioni democratiche", ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price.



Price ha anche osservato che negli ultimi due mesi il regime ha arrestato 32 oppositori politici e figure a favore della democrazia, "tra cui sette candidati alla presidenza, un candidato alla vicepresidenza, attivisti studenteschi, leader del settore privato, avvocati della difesa e altri".



“Parlando, stiamo cercando di fare quello che stava facendo nostro padre. Vogliamo portare l'attenzione su ciò che sta accadendo in Nicaragua. Speriamo che non soffra perché stiamo parlando alla stampa", ha detto Roberto.

“Se lo metteranno agli arresti, chiediamo che gli sia permesso di fare gli arresti domiciliari dove può prendere i suoi farmaci. Vogliamo solo essere in contatto con lui. Chiediamo che liberino lui e gli altri prigionieri. Nostro padre è anche nonno, fratello e figlio. Vogliamo che torni a casa sano e salvo".



La famiglia Aguirre-Sacasa ha lanciato una petizione Justice for Francisco e condivide gli ultimi aggiornamenti sul caso tramite Facebook.



