Roberto Benigni: 'i Dieci Comandamenti il primo dpcm della storia'

Nella serata di ieri Roberto Benigni è tornato su Rai 1 con I Dieci Comandamenti, lo show andato in onda qualche anno fa che riscosse un successo clamoroso ma che a quanto pare non è riuscito a bissare. L'attore Premio Oscar è intervenuto durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020.

Benigni ha affrontato il tema della quarantena che stiamo vivendo e la fase 2: "la sto vivendo come una prova d'amore che ci sta dicendo quanto amiamo noi e quanto amiamo gli altri".

Molto interessante anche la parte sui dieci comandamenti, su cui l'attore ha fatto della satira: "i Dieci Comandamenti, è il più adatto perché è la nascita della Legge. Quando Mosè scese dal Sinai con le Tavole della Legge, quello è stato il primo dpcm della storia dell'umanità. Quando il primo comandamento dice ‘Io sono il signore Dio tuo', quella è la prima autocertificazione. Se fossero stati fatti adesso, i comandamenti sarebbero non toccare, non baciare, non ti avvicinare, non ti scordare la mascherina, ricordati di starnutire nel gomito".

I dati Auditel però non hanno promosso la scelta della Rai. La prima serata del sabato sera infatti l'ha vinta Ciao Darwin con 4.992.000 spettatori ed uno share del 22,2%, contro i 3.466.000 spettatori di Benigni con uno share del 14,2%.