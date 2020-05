Roberto Benigni torna in Rai con I Dieci Comandamenti, contro Ciao Darwin

Nonostante l'inizio della fase 2, che ha portato al ritorno in TV di vari programmi televisivi, la Rai continua con le repliche per alcune prime serata. Per il proprio canale di punta, la TV di Stato ha deciso di calare l'asso da contrapporre a Ciao Darwin il sabato sera.

Domani, sabato 9 Maggio 2020, in prima serata alle 20:35 infatti andrà in onda lo show di Roberto Benigni dedicato ai Dieci Comandamenti, che nel primo passaggio si rivelò un successo incredibile con 10 milioni di spettatori collegati.

Il nuovo appuntamento accorperà in un'unica serata le due puntate, e siamo sicuri che attirerà milioni di persone dal momento che il Premio Oscar è da sempre uno dei volto più amati dagli italiani.

Dopo la notizia, Lucio Presta si è immediatamente riversato sui suoi account social per mostrare il proprio dissenso nei confronti della scelta della Rai: "sabato serata complicata per me, dovrò andare a letto presto. Rai uno I dieci comandamenti, Canale5 Ciao Darwin o sommo o vado a dormire. Palinsesti scellerati" ha affermato. Presta infatti è il manager di Paolo Bonolis, che ovviamente sarà in onda su Canale 5 con la nuova replica di Ciao Darwin.

Presta negli ultimi tempi è stato molto critico nei confronti di Mediaset e Barbara D'Urso, al punto che secondo alcuni potrebbe spingere Bonolis all'addio della TV commerciale.