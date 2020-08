Roberto Bolle e Daniel Lee innamorati in vacanza: le foto di Chi

Il settimanale di gossip Chi ha "sorpreso" Roberto Bolle e Daniel Lee in vacanza in Costiera Amalfitana in barca. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano effusioni ed in atteggiamenti intimi.

“Amore a gonfie vele per l’etoile Roberto Bolle in crociera romantica (e appassionata) nelle acque della Costiera Amalfitana con il nuovo compagno” si legge nell'articolo pubblicato nell'edizione attualmente in edicola.

Non è la prima volta che i due vengono fotografati insieme: a Giugno infatti era stata la volta di Venezia, dove erano stati sorpresi in atteggiamenti romantici. Bolle dal suo canto non ha mai fatto coming out pubblicamente, ma le foto pubblicate da Chi lasciano pochi dubbi.

Daniel Lee è il direttore creativo di Bottega Veneta, ed in passato ha anche lavorato con Balenciaga. Non è chiaro dove si siano conosciuti i due, ma sembra essere scoccato l'amore.

