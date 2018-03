Roberto Saviano annuncia l'inizio delle riprese di Zero Zero Zero, la serie a tema cocaina

Roberto Saviano ha annunciato ufficialmente via social che, come era stato peraltro preannunciato qualche tempo fa, sono iniziate le riprese di, la nuova serie tv di Sky Italia ispirata al suo omonimo romanzo.

Sulla nuova serie tv Scrosati (EVP programming di Sky Italia e presidente di Vision Distribution), ha sottolineato che, nonostante ci siano diverse produzioni che parlano di traffico di droga, "nessuno ha però ancora rivelato come tonnellate di cocaina arrivino sulle navi attraverso l’oceano e vengano smerciate in Europa. Questa è una cosa che avviene grazie a un sistema corrotto di persone che lavorano in uffici, vestite di tutto punto, che smerciano container pieni di cocaina come se fossero carichi di forni a microonde".

La serie si compone di otto episodi. Alla regia di «ZeroZeroZero» c'è Stefano Sollima, a cui Saviano, nella caption Instagram che trovate qui sotto, augura un in bocca al lupo. Alla produzione c'è Cattleya, che ha riunito lo stesso team di scrittori di Gomorra e quindi Stefano Bises, Leonardo Fasoli e Roberto Saviano. Le riprese si terranno in Messico, Louisiana, Africa centrale, Spagna, Italia e Londra.

Ecco il post di Saviano:

robertosaviano_officialDopo #Gomorra, si parte con una nuova serie: #ZeroZeroZero. Non esiste mercato al mondo che renda di più di quello della cocaina. Non esiste investimento finanziario al mondo che frutti come investire in cocaina. Un’accelerazione che non può dare nessun altro motore economico. Per questo, laddove la coca è l’economia di scala, non esiste altro che lo scontro feroce e violento.

Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo.

Non potete immaginare cosa vi aspetta. Go @stefanosollima!

Questa nuova serie vi sembra interessante? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!