Roberto Saviano datto fuori dalla Rai: cancellato il programma Insider

Dopo l’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, la RAI perde anche Roberto Saviano. La notizia è stata riportata da il Corriere della Sera ed a quanto pare sarà comunicata al diretto interessato dall’amministratore delegato Roberto Sergio nelle prossime ore.

Le ragioni, secondo il Corriere, sarebbero da ricercare nel “linguaggio usato ripetutamente dal giornalista non sarebbe compatibile con il Codice etico cui s’ispira il servizio pubblico”. Le motivazioni quindi sono sostanzialmente in linea con quelle che hanno portato alla cancellazione della striscia quotidiana di Filippo Facci, che negli scorsi giorni sono stati al centro di polemiche.

Non andranno quindi in onda le quattro puntate di “Insider, faccia a faccia col crimine” che erano già state registrate.

In Rai però - spiega il quotidiano - non vedono questa decisione come un regolamento di conti ma come l’applicazione dello stesso principio che ha portato all’allontanamento di Facci. L’amministratore delegato Sergio, secondo il Corriere, avrebbe la speranza di “abbassare i toni e sottrarre la Rai al ruolo di terreno di scontro politico quotidiano”. Siamo però sicuri che la scelta porterà al risultato opposto e le polemiche non mancheranno.