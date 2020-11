Roberto Saviano torna in libreria: Gridalo è il nuovo libro dell'autore di Gomorra

Tra cinema, serialità televisiva ed ospitate nei talk show Roberto Saviano non ha mai smesso di rivolgersi al suo pubblico nel modo in cui questo l'ha conosciuto, ovvero tramite la scrittura: Gridalo è il nuovo romanzo dell'autore di Gomorra che, stavolta, sembra voler dedicare particolare attenzione ai suoi lettori più giovani.

Nella sua nuova opera Saviano si rivolge infatti ad un ipotetico lettore adolescente con cui lo scrittore vuole costruire un dialogo non più sulla criminalità organizzata tante volte vivisezionata in ogni suo aspetto, ma sulla libertà di parola e il suo significato più profondo.

L'idea è quella di guidare il lettore attraverso una serie di profili di personaggi in qualche modo riusciti, in maniera volontaria o meno, a far sentire la propria voce e a cambiare le regole del gioco: uomini e donne come Giordano Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg, Martin Luther King, George Floyd diventano dunque i protagonisti di Gridalo che, attraverso il racconto di Saviano, porteranno l'interlocutore dell'autore a chiedersi da dove nasca quella tendenza piuttosto comune a chiedersi quale sia il tornaconto di chi alza la voce, di chi esprime i propri pensieri rifiutando l'omologazione a tutti i costi.

Un tema inevitabilmente molto caro a Saviano stesso, più volte tacciato di aver sfruttato per mero guadagno i tanti ben noti stereotipi su Napoli e le sue vicende. Recentemente, intanto, è stato confermato che la quinta stagione di Gomorra sarà quella conclusiva; per saperne di più, scopriamo insieme le origini del termine Gomorra.