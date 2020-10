Roberto Saviano: in uscita Gridalo, il nuovo libro dall'autore di Gomorra

Dopo aver celebrato l'arrivo di Gomorra su HBO Max, Roberto Saviano si appresta a pubblicare la sua ultima fatica letteraria, Gridalo, contenente racconti incentrati sulla ricerca di giustizia.

A darne l'annuncio è lui stesso, che sui social scrive: "Il 10 novembre esce in libreria GRIDALO , il mio nuovo libro edito da Bompiani. Sono pagine che raccontano di donne e di uomini che hanno deciso di alzare la voce per cercare la verità, per difendere un’idea, per ottenere giustizia. Sono storie di ieri e di oggi, celebri e sconosciute. Sono storie di tutti, e per tutti".



Il libro si propone di dare la parola a personaggi che non hanno rinunciato alle loro idee, nonostante la censura e la violenza subite per opera di poteri più forti. Scopriremo quindi la storia di "Ispazia, scienziata alessandrina, fa lezione in piazza: il suo sguardo giunge dritto fino a noi, non si offusca nemmeno quando mani fanatiche di monaci cristiani si accaniscono su di lei con cocci taglienti", e quella di "Robert Capa, reporter di guerra, arriva così vicino alla realtà da coglierne il cuore senza nemmeno mettere a fuoco: solo vivendo in prima persona possiamo capire", passando per le storie riguardanti un wrestler, un bambino, una poetessa russa e molti altri personaggi.



Ciascun racconto sarà abbinato ad un ritratto eseguito da Alessandro Baronciani. Come segnala l'autore, Gridalo sarà disponibile a partire dal 10 novembre, mentre sono appena ricominciate le riprese di Gomorra.