Robin Hood diventa donna: in arrivo una nuova serie tv sul classico eroe popolare

Da tempo ormai si parla di una versione live-action di Robin Hood dopo il grande successo ottenuto dal classico Disney è a quanto pare, è in arrivo una nuova serie tv in cui i connotati del celebre eroe popolare verranno totalmente rivisitati.

Sembra infatti che Director X abbia deciso di mettere in produzione uno show in cui Robin Hood sarà interpretato da una donna e non una qualunque bensì, una ragazzina della Gen Z. La sua storia quindi verrà totalmente riscritta in chiave moderna. Questa è una vera e propria rivoluzione visto che nel corso del tempo questo personaggio è sempre stato interpretato solo da uomini. Basti pensare, al Robin Hood con Russel Crowe per fare un esempio.

"Questo è il momento perfetto per modernizzare Robin Hood", ha dichiarato giovedì il Director X in un comunicato stampa. "Attualmente viviamo nell'età dell'oro 2.0, dove i miliardari hanno troppo e i poveri hanno troppo poco. Abbiamo bisogno di qualcuno che combatta per la giustizia".

La serie dei Boat Rocker Studios sarà girata a Toronto e dovrebbe fare il suo debutto già nei primi mesi del 2023. Chris Roberts che si è occupato Orphan Black sarà anche produttore esecutivo di questa serie e, anche autore della sceneggiatura.

