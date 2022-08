Robin Williams, Sarah Michelle Gellar:'Dopo la sua morte avevo bisogno di una pausa'

La star di Buffy l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar è stata intervistata dal magazine People ed è tornata a parlare della scomparsa di Robin Williams, all'epoca co-star dell'attrice nella serie The Crazy Ones. Gellar si è soffermata sulla decisione che prese dopo la morte del collega, in concomitanza con l'arrivo dei figli.

"Ho lavorato per tutta la vita. Quando ho avuto figli - ed è stato subito dopo la morte di Robin - c'erano così tante cose da fare nella mia vita e ho semplicemente detto 'Ho bisogno di prendermi una pausa'" ha raccontato l'attrice.



Sarah Michelle Gellar ha avuto due figli dal marito, il collega Freddie Prinze Jr.: Charlotte Grace (12 anni) e Rocky James (9 anni). Ora che i figli sono più grandi l'attrice ha trovato l'occasione giusta per tornare sul set nella nuova serie Wolf Pack.

"Avevo bisogno di esserci per i primi anni formativi nella vita miei figli. Avevo bisogno di quella pausa per essere il genitore che volevo essere" ha confessato.



Di recente Paramount ha annunciato che Sarah Michelle Gellar farà parte del cast di Wolf Pack, ambientata nell'universo di Teen Wolf, basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom.

L'attrice interpreterà l'investigatrice di incendi dolosi Kristin Ramsey, che indagherà sull'incendio che potrebbe aver causato il risveglio di un temibile predatore sovrannaturale che terrorizza Los Angeles.



Sarah Michelle Gellar e Robin Williams hanno recitato insieme nella serie CBS, The Crazy Ones, tra il 2013 e il 2014, anno della scomparsa dell'attore. Lo show di David E. Kelley è stato l'ultimo lavoro televisivo della star di L'attimo fuggente e Will Hunting - Genio ribelle.

Sul nostro sito potete leggere la nostra prima impressione su The Crazy Ones all'epoca, chiusa dopo soltanto una stagione a causa dell'improvvisa morte di Robin Williams.