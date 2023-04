RoboCop: Amazon darà nuova vita al franchise con nuovi film e serie TV

Sono ormai trascorsi dieci anni dall'ultimo avvistamento del franchise di RoboCop, stiamo palando del remake datato 2014, ma la proprietà intellettuale non è mai andata persa, si pensi nuovo videogioco che arriverà entro fine anno.

Inoltre, Deadline ha comunicato oggi che RoboCop rappresenta uno dei prodotti sui cui sta puntando molto Amazon, e che ha intenzione di riportare in vita.

Secondo quanto riportato infatti: "Nell'ultimo anno, da quando l'accordo si è concluso nel marzo 2022, Amazon Studios ha setacciato la libreria di MGM, trovando circa una dozzina di titoli a cui dare nuova vita attraverso lo sviluppo di film e/o serie tv, tra cui Stargate, I magnifici sette, Pantera rosa ed altri".

"Si parla anche di RoboCop sia per il cinema che per la tv".

Questa non sarebbe la prima interazione sul piccolo schermo del personaggio, è infatti in arrivo un documentario dedicato a RoboCop, oltre al fatto che il personaggio ha già avuto un suo spettacolo in tv.

Prodotto dallo studio canadese Skyvision Entertainment, RoboCop: The Series vedeva Richard Eden nel ruolo del protagonista. Per una durata di 21 episodi da un'ora ciascuno.

Sul fronte cinematografico, il progetto più recente era apparso nei panni del film RoboCop Returns, diretto da Abe Forsythe. Tale idea tuttavia non esiste più ora che Amazon è responsabile della proprietà MGM.

La palla è totalmente nelle mani di Amazon a questo punto, nell'attesa se non avete mai avuto a che fare con questo franchise, ecco la nostra recensione dell'originale RoboCop.