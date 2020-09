RoboCop, in arrivo una serie prequel dall'autore del cult degli anni '80

In attesa di nuovi dettagli sullo sviluppo di RoboCop Return dopo l'uscita di Neil Blomkamp, sostituito lo scorso novembre da Abe Forsythe, ecco arrivare delle importanti novità sul franchise per quanto riguarda il piccolo schermo.

In un'intervista con Moviehole, il co-sceneggiatore del film originale Ed Neumeier ha infatti rivelato di essere la lavoro su una serie prequel di RoboCop incentrata su Dick Jones per conto di MGM.

"Ha tutte le belle cose di RoboCop, solo che non è RoboCop", ha spiegato Neumeier. "Sto lavorando con altri due sceneggiatori, Dave Parkin e Rob Gibbs, che hanno preso questa idea da un mio amico produttore televisivo che poi ha contattato anche me. Ho pensato che fosse un'ottima idea appena l'ho sentita, perché ha molto potenziale. È un personaggio davvero interessante."

"Vogliamo parlare del business e le forze dell'ordine in una Detroit del prossimo futuro - ha aggiunto - sarebbe un ottimo modo per raccontare ogni sorta di storie su tecnologia, Silicon Valley, multinazionali, serpenti in giacca e cravatta, poliziotti e tutto il resto. È un meraviglioso e ricco arazzo".

La serie seguirà l'evoluzione di Dick Jones fino a diventare lo spietato capitalista visto nel cult di Paul Verhoeven: "Ne abbiamo parlato e pensiamo di avere per le mani una storia molto interessante. È divertente lavorare con una versione giovane del Dick Jones che incontriamo in RoboCop. Nel film è un vero predatore aziendale ma non tutti iniziano da cattivi. Quindi parleremo dell'evoluzione da Richard Jones a Dick Jones, la storia della OCP, come il mondo si muove nel futuro, come si comportano le aziende."