Roby Rose con la sua moto nel nuovo video dal set dell'attesa Batwoman

Continuano le riprese dell'attesissima Batwoman di casa CW, nuova serie dell'Arrowverse dedicata alla supereroina interpretata da Ruby Rose e vista nell'ultimo crossover tra Arrow, Flash e Supergirl, e oggi arriva online un nuovo video che ci mostra l'attrice in azione sul set della produzione.

Niente costume da Batwoman, però, perché dopo l'allenamento di qualche giorno fa vediamo adesso la Rose di spalle, davanti alla sua moto, mentre si accinge a recarsi da qualche parte. Le riprese si stanno svolgendo in qualche di Chicago e al momento si stanno focalizzando su delle sequenze con la protagonista Kate Kane in abiti civili.



I fan attendono ora spasmodicamente l'arrivo della serie sul piccolo schermo, dopo che la Rose ha debuttato nei panni dell'eroina nell'ottimo Elsewords, con grande successo di critica e pubblico, che ha apprezzato la performance della star dell'action e il ritratto fatto della Kane nel crossover.



Il pilot di Batwoman non ha ancora una data d'uscita ufficiale, nonostante poi le riprese dell'intera prima stagione procedano spedite e - finora- senza intoppi. È comunque certo che vedremo la serie nel corso del 2020, forse addirittura entro la fine del 2019, ma non vogliamo sbottonarci troppo senza avere le giuste informazioni.



E voi? Quanto attendente Batwoman? Fatecelo sapere nei commenti.