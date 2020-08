Rocco Casalino, un nuovo partner? Josè Carlos Alvarez sembra lontano

Negli ultimi giorni Rocco Casalino dopo la fine del rapporto con Josè Carlos Alvarez, è stato visto in compagnia di un nuovo partner. Si tratta di Gabriele Rossi, giovane attore che di recente ha preso parte anche al Grande Fratello VIP.

Si vociferava che il secondo classificato al reality show avesse una relazione con il cavallo di punta delle serie di Canale 5, ovvero Gabriel Garko. Queste voci non hanno però mai trovato conferma da parte di nessuno dei due interessati.

Ora sembra che Rossi abbia voltato definitivamente pagina e che abbia deciso di frequentare il portavoce del Premier Conte. I due sono stati avvistati in atteggiamenti piuttosto intimi, a cena insieme, per le strade di Roma. Casalino però ha deciso di smentire prontamente il direttore di Chi Alfonso Signorini che per primo ha pubblicato le loro foto.

"Non sto con Gabriele, l’ho solo salutato", ha detto Rocco per evitare di alimentare ulteriori gossip ma, le immagini sembrano parlare piuttosto chiaro. Non ha però rivelato particolari sulla crisi con Carlos, che ha causato l'irrimediabile fine di una relazione durata sei anni. A riguardo ha semplicemente detto: "Sei anni di convivenza non si cancellano facilmente".

Intanto Garko su Instagram con un nuovo post sottolinea di essere ufficialmente solo, utilizzando l'hashtag #single. Chissà come avrà reagito a questa notizia.