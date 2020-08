Rocco Hunt e Anna Mena, in arrivo la versione spagnola del tormentone estivo

In questa torrida estate, nessuno potrà negare di aver sentito la canzone di Rocco Hunt e Anna Mena, A un passo dalla luna. Si tratta probabilmente del nuovo tormentone dell'anno che, ci accompagnerà sicuramente ancora per molti mesi anche grazie alla nuova versione che uscirà tra qualche giorno.

Per il 14 agosto è previsto il lancio del nuovo brano in spagnolo che, saprà conquistare ancora i fan. Il segreto di questo successo è da ricercare sicuramente nel vulcanico duo canoro. Abbiamo da un latto Rocco Hunt che dopo il successo di Sanremo Giovani con Nu Juorno Buono non ha più lasciato le classifiche e, dall'altro Ana Mena giovane cantante iberica, rivelazione dell'anno.

Il brano originale è stato pubblicato per la prima volta il 3 luglio 2020, ha immediatamente riscosso un successo inaspettato scalando tutte le classifiche italiane e, raggiungendo addirittura la prima posizione della classifica dei singoli più venduti, guadagnandosi anche un disco d’oro per aver venduto oltre 25.000 copie.

La nuova versione della canzone è stata annunciata poche ore fa sui social sul profilo ufficiale di Ana Mena e ha raggiunto in poche ore più di 50 mila like. I fan sono in delirio e moltissimi sono stati anche i commenti per avere ulteriori informazioni.

Roco Hunt lo scorso anno aveva annunciato di voler lasciare la musica. Fortunatamente è ritornato sui suoi passi per potersi godere questo successo. Tra l'altro è stato anche uno degli ospiti dell'episodio finale di Made in Sud.