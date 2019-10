Rocco Schiavone: dal 2 ottobre su Rai 2 la terza stagione della fiction con Marco Giallini

Si pensava ad un trasloco ma alla fine Rocco Schiavone è rimasto lì, sul secondo canale della tv di Stato. Da domani, 2 ottobre, torna su Rai 2 la fiction con Marco Giallini nei panni dell'anarchico e irascibile vice questore aggiunto Rocco Schiavone, nato dalla penna di Antonio Manzini e capace di conquistare il pubblico della tv generalista.

"Le cose belle in televisione sono rare, 24 ore su 24 non si possono sempre fare cose belle, è una legge fisica. Rocco Schiavone è notevole, ho visto tutti e quattro i film. Rai Fiction è una delle strutture più efficienti della Rai e sta diversificando l'offerta" ha dichiarato Carlo Freccero, direttore di Rai 2.

Del trasloco su Rai 1 si era parlato qualche tempo fa ma poi non se n'è fatto più nulla:"Sarebbe stata una scelta un po' difficile per Rai 1, che ha una filosofia editoriale diversa rispetto a Rai 2, storicamente più birichina rispetto al primo canale. Personalmente non ho mai pensato potesse andare su Rai 1. E non riduciamo tutto a fumo, sigaretta e spinello. Rocco Schiavone è la complessità della scrittura".



Il primo episodio di questa terza stagione, La vita va avanti, vede Rocco a letto con una prostituta. Rocco è sempre più solo dopo che Sebastiano (Francesco Acquaroli) è agli arresti domiciliari e gli amici di una vita (Mirko Frezza e Tullio Sorrentino) lo ignorano. Rocco convive con il fantasma della moglie Marina (Isabella Ragonese) e il giovane Gabriele (Carlo Ponti di Sant'Angelo). Bisognerebbe risolvere il caso di un sacerdote ucciso in una casa isolata ma Rocco decide di mettersi a letto e dirigere da lì le indagini.

Cross Productions e Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction, producono Rocco Schiavone, una serie con protagonista Marco Giallini. La fiction è stata esportata anche all'estero e a gennaio il magazine tedesco Zitty aveva accolto la fiction con una bestemmia.

Marco Giallini al cinema recentemente ha recitato nel film Non ci resta che il crimine. Potete leggere la recensione su Everyeye.it.