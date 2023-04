Rocco Schiavone 5, stasera la seconda puntata: ecco qualche anticipazione

Oggi 12 Aprile 2023 arriva la seconda puntata della 5° stagione di Rocco Schiavone, serie tv che vede Marco Giallini come protagonista assoluto. Essa, che prende il titolo di "Chi Parte e Chi Resta" sarà visibile su Rai 2 e su RaiPlay in streaming.

La prima puntata ha accumulato oltre 2 milioni di ascolti, e questo dimostra il grande interesse da parte del pubblico verso lo show. (Per chi fosse curioso di vedere anche le prime quattro stagioni, vi comunichiamo che sono disponibili on demand in streaming su RaiPlay).

Cosa dobbiamo aspettarci da questo secondo appuntamento con il vice questore romano Rocco Schiavone?

C'è preoccupazione nell'aria: Sebastiano Cecchetti, amico del protagonista, comincia a combinare dei guai. Nel frattempo, Schiavone è alle prese con un nuovo caso: l'omicidio della professoressa Martinet. La confusione del vice questore s'inasprisce quando l'appartamento di Sebastiano viene ritrovato sottosopra. Il protagonista si ritroverà quindi a gestire il caos tutt'intorno e, contemporaneamente, gestire la sua relazione con Sandra.

