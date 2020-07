Rocco Siffredi a Bianca Guaccero: 'avresti un futuro nell'hard'

Nell'ultima puntata di Detto Fatto si è consumato un siparietto molto simpatico tra la presentatrice Bianca Guaccero e Rocco Siffredi. Il re dell'hard infatti, con il suo stile ironico, non harisparmiato qualche avances alla conduttrice, senza peli sulla lingua come sempre.

In un breve video mostrato dalla regia, registrato con lo smartphone, il pornoattore afferma quanto segue: "Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa".

La Guaccero, che qualche giorno prima aveva ricevuto una telefonata in diretta da un suo ex, si è ovviamente imbarazzata, pur tenendo gioco a Jonathan Kashanian, il quale ha rivelato un aneddoto sulla registrazione dei video: "quando Rocco mi ha mandato il video, gli ho detto grazie e lui mi fa: "Quando si fa?" e io: "Non so quando andrà in onda" e lui: "No, quando si fa il provino di Bianca Guaccero". Avresti un futuro nel mondo dell'hard".

Bianca ha accolto il tutto con il suo classico sorriso, ma ha declinato l'offerta rivolgendosi a Rocco: "grazie per la fiducia, Rocco. Oggi guadagno un punto in più" ha affermato.

La Guaccero qualche settimana fa si era mostrata senza veli su Instagram, con una foto che ha fatto impazzire i fan.