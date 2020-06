Rocco Siffredi al Grande Fratello Vip? L'attore avrebbe fatto il provino

Continuano a tenere banco i rumor sui concorrenti del GF Vip 2020 che prenderà il via in autunno. Se sembra praticamente certa la presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, quest'oggi giunge un'indiscrezione secondo cui alla lista potrebbe aggiungersi anche Rocco Siffredi.

Il sito web Blogo infatti riferisce che sia Rocco che il figlio avrebbero sostenuto il provino, il che ovviamente non significa che saranno sicuramente della partita. Le intenzioni della produzione sarebbero di far entrare Rocco e Leonardo insieme nella casa, per farli giocare come concorrente unico, una tecnica per altro già utilizzata anche in altre edizioni.

Per l'attore porno non sarebbe una prima assoluta, in quanto ha partecipato alla decima edizione de l'Isola dei Famosi del 2015 su Canale 5, dov'era presente anche Cristina Buccino che potrebbe partecipare al GF Vip.

Un altro rumor riferisce anche che anche il politico Antonio Razzi, noto soprattutto sui social grazie ai suoi balletti su TikTok, avrebbe sostenuto il provino per prendere parte al Grande Fratello Vip 5, ed anche a riguardo non sappiamo se sia stato preso o no.

Tra i contendenti potrebbero esserci anche Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Le conferme però probabilmente arriveranno solo nel corso dei prossimi mesi, quando Signorini annuncerà tutto il cast.