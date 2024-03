Rocco Siffredi nei guai dopo Supersex: una giornalista ha denunciato l'attore!

Guai in vista per Rocco Siffredi: la celebre pornostar si trova infatti in queste ore a dover fronteggiare una denuncia per molestie presentata da una giornalista alla quale ha concesso un'intervista in occasione dell'uscita della sua serie biografica, Supersex, il cui esordio è avvenuto pochi giorni fa su Netflix.

Siffredi, che recentemente ha detto la sua proprio su Supersex, avrebbe cominciato a fare complimenti alla donna in occasione del loro primo colloquio, poco dopo la presentazione della richiesta di intervista: "Non avevamo nessun tipo di confidenza ma non ho dato peso alla cosa perché sono abituata alle lusinghe delle persone che intervisto" ha specificato la giornalista.

La cosa sarebbe diventata spiacevole dopo l'incontro tra i due per la suddetta intervista: "Sei veramente simpatica, troppo carina e bona... Te lo posso dire! Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c... Beh... Lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po' particolare. Però te l'ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top" sono le parole che l'attore avrebbe rivolto alla sua interlocutrice dopo averla salutata, sempre tramite messaggi.

Tra i due si è poi arrivato allo scontro dopo la richiesta di cancellare alcuni passaggi dell'intervista: "Ho letto il tuo articolo e devo dire che quando il destino ti dice di non incontrare quella persona perché è sbagliata, la mia natura mi porta sempre a scoprire perché: non sei una giornalista, sei una approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati ci metti tanto del tuo. Togli di qua perché te l'ha detto il direttore e aggiungi di là. Vabbè, buona vita, woman" avrebbe scritto a questo punto Siffredi, prima di chiedere scusa alla giornalista per i suoi atteggiamenti ("Ma non lo faccio per evitare la denuncia", avrebbe specificato). Vedremo, nei prossimi giorni, in che modo evolverà la questione.

Su Cofanetto Better Call Saul - La Serie Completa - Bd (19 Bd) è uno dei più venduti di oggi.