Rocco Siffredi positivo al Coronavirus: contagiata anche la famiglia

Il Coronavirus fa irruzione anche a casa Siffredi. Il pornoattore, infatti, è risultato positivo al Sars-Cov-2, insieme alla moglie, i due figli, la donna di servizio e l'autista. La notizia è stata pubblicata da Dagospia, che però non ha rivelato quali siano le condizioni di Rocco.

L'attore attualmente si troverebbe a Budapest in isolamento, ma la scorsa settimana è stato a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che racconterà la storia della sua vita. Il giornale online non ha nemmeno rivelato le condizioni di Rocco, ed al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal diretto interessato, sebbene la notizia sia ormai stata rilanciata da tutti i principali quotidiani senza alcuna smentita di sorto.

Rocco Siffredi lo scorso Marzo era sceso in campo in prima persona per invitare le persone a stare a casa, ma anche di recente aveva espresso la propria preoccupazione. “Le persone stanno prendendo il problema troppo alla leggera, poi accade che la sanita’ non funziona. E lasciamo perdere quella ungherese… Mi domando: perche’ bisogna sempre aspettare che uno ci sbatta la testa? L’essere umano è cosi” aveva affermato di recente.

Il Coronavirus quindi continua ad interessare il mondo dello spettacolo: qualche giorno fa era arrivata l'ufficialità della positività di Gerry Scotti.