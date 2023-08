Rocco Siffredi ci riprova con Arisa: la proposta indecente alla cantante

Il post di Arisa continua a tenere banco sui social, e dopo che Malgigolio qualche anno fa l’aveva presa in giro con un annuncio simile a quello della cantante, è arrivata una proposta choc da parte di Rocco Siffredi.

L’attore infatti già qualche anno fa aveva lanciato una proposta indecente all’artista, invitandola a fare un film a luci rosse. Siffredi evidentemente non ha perso le speranze ed attraverso una Storia Instagram ha rilanciato l’offerta ad Arisa: "Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare" ha affermato, riferendosi alle foto completamente nude che la cantante aveva pubblicato sui social qualche giorno fa condite da un annuncio per cercare marito.

Già nel 2021 Rocco Siffredi aveva affermato che "Arisa è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata”. Rosalba Pippa, però, all’epoca aveva rimandato al mittente la proposta. Questa volta ancora non ha risposto.